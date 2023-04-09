« آر . بي أفتربورن» يخطف الأضواء في كأس الوثبة بتكساس

المصدر: تكساس - البيان

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خطف المهر «آر بي أفتربورن» للمالك روزبروك فارم، بقيادة فالديز جيمنيز، وبإشراف جي توريز، الأضواء في سباق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، البالغ جائزته 8 آلاف دولار، الذي أقيم أول من أمس بمضمار سام هيوستون بارك الرملي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية، على الساحتين المحلية والعالمية.

وتنافس على اللقب البالغ طوله 1107 أمتار، 10 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق «مبتدئة»، وتفوق البطل «آر بي افتربورن» بسهولة وبفارق طولين عن «كونسكوينتلي» لمالكه ليسلي جيسوزيك، بإشراف تي جونسون، وقيادة ار جيورا، فيما جاءت ثالثة المهرة «آر بي بيستر»، لروزبروك فارم، بإشراف جي توريز، وبقيادة أي رودريجوز، وسجل البطل زمناً وقدره 1:15:08 دقيقة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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