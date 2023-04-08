كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة تنطلق بمضمار "لونج شامب"

المصدر: وام

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أكد سعادة فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة (إفهار)، نائب رئيس اللجنة المنظمة، أن سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، للخيول العربية الأصيلة، ستنطلق في 14 مايو المقبل من مضمار "لونج شامب" بفرنسا، بالتزامن مع "الجينز الفرنسي.

وتقام سباقات البطولة في 15 محطة حول العالم اعتباراً من صيف هذا العام، بالإضافة لأكثر من 100 سباق عالمي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأضاف الرحماني أنه ترجمة لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، سيقام "مونديال" الخيول العربية في أمريكا الجنوبية بكل من البرازيل وأوروجواي وتشيلي والأرجنتين.

وقال: "دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يرسخ استدامة ريادة دولة الإمارات عالمياً في تعزيز مسيرة الخيل العربي، ما يعزز الجهود المستدامة لدولة الإمارات في دعم السباقات العالمية، بتبني أفضل الممارسات للحفاظ على الخيول العربية التي تمثل الموروث التاريخي الأصيل".

وأشاد الرحماني بجمهور السباقات في مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وحرصه على المشاركة الإيجابية في دعم نجاحات السباقات بالتفاعل الإيجابي، مؤكداً أن شروط السباقات بالعين أسهمت في مشاركة كبيرة للملاك.

وأشار الرحماني إلى أن الجوائز المخصصة لسباقات الخيول المبتدئة، تتراوح بين 70 و80 ألف درهم، وهي جيدة ومحفزة، وقال: "لدينا سباقات مصنفة غير أن رؤيتنا هي استيعاب جميع التصنيفات المختلفة بما يرضي طموح وتطلعات الملاك والمدربين.

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