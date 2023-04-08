الحبتور وبن دري في نهائي «ماسترز البولو»

المصدر: (دبي – فائز بجبوج}

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يلتقي اليوم فريقا «الحبتور ايه ام» و«بن دري لامار» في نهائي كأس الماسترز للبولو 2023، للإعلان بنهاية المواجهة عن بطل الكأس في ختام البطولة التي امتدت لنحو أسبوع خلال شهر رمضان المبارك، في سيناريو مكرر خلال أسبوع.

حيث تواجه الفريقان في مباراة افتتاح البطولة منذ أيام والتي انتهت بفوز الحبتور بفارق نصف جول وبنتيجة سبعة أهداف ونصف مقابل سبعة أهداف فقط، كما أنهما كانا طرفي نهائي دوري الحبتور قبل نحو أسبوعين، وفاز الحبتور بثمانية أهداف مقابل خمسة وتوج بطلاً لشهر مارس.

يقود فريق الحبتور ايه ام محمد الحبتور الذي يسعى لتسجيل فوز جديد ليصبح رصيده هاتريك من البطولات بهذا العام، وفي المقابل فإن فريق بن دري بقيادة محمد بن دري يحاول الفوز اليوم ليضرب أكثر من عصفور بحجر واحد وهو الفوز بكأس الماسترز 2023 ورد اعتباره من الخسارتين السابقتين مما يشعل المنافسة بينهما.

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