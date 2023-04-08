دوري قفز الحواجز يتواصل اليوم

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تتواصل اليوم منافسات دوري الإمارات لقفز الحواجز في الأسبوع الـ(11)، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويشتمل لقاء الأسبوع على 10 أشواط، تقام اليوم وغداً، ستة منها على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، والأربعة الأخرى على الميدان الخارجي، وعليهما تقام المنافسات في أوقات متقاربة بلجنتي تحكيم ابتداء من الساعة الرابعة عصراً.

وتنطلق منافسات الميدان الخارجي بمنافسة مفتوحة للفرسان من فئة الأشبال والمبتدئين، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (100 ـ 105) سم، والثانية في السابعة والنصف مفتوحة المشاركة من جولة واحدة على حواجز 115 سم.

ويوم غدٍ يشهد ميدان الصالة المغطاة منافسة مفتوحة المشاركة للفرسان من فئة (الجونيورز)، بمواصفات المرحلتين على حواجز 120 سم، وتليها منافسة مفتوحة المشاركة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز 130 سم، والختام بمنافسة مفتوحة المشاركة بمواصفات جولة صعود الفائز، على حواجز يبلغ ارتفاعها 140 سم.

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