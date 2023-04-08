«نواف» و«ديفينو» أبطال الوثبة بمضمار سان روسور

المصدر: روما - البيان

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توج «نواف»، و«ديفينو» أبطالاً لكأسي الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، اللذين أقيما أول من أمس بالمضمار الرئيسي، في سان روسور في بيزا بإيطاليا، بمشاركة 25 خيلاً، وبلغت إجمالي الجوائز المالية المرصودة 13,200 يورو، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وأكد «نواف» لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماكسيميليان ناردوزي، وقيادة مارسيللي جيرمانو، نجوميته المطلقة في الشوط الأول لمسافة 1500 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، بمشاركة (9) خيول على جوائز مالية تبلغ 6.600 يورو.

وتفوق «نواف» الذي يشارك للمرة الأولى في السباقات، بفارق 1.25 طول، عن رفيق إسطبله «الدورا» بقيادة بوسا فريدريك، فيما جاء في المركز الثالث «فريدات العز» للنجيفي ريسنج، بإشراف اندو بوتي، وقيادة ديدي توكو، وسجل البطل زمناً وقدره 1:38:50 دقيقة.

تنافس مثير

وبعد تنافس مثير حصد «ديفينو» لجوليانو سانت، بإشراف ليوناردو شيسا، وقيادة ميكول أراس ثمار جهوده، بانتزاع جائزة الشوط الثاني لمسافة 1500 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز «جائزة مونتيكيو»، بمشاركة (16) خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، على جوائز مالية قدرها 6.600 يورو.

وجاء فوز «ديفينو» الحائز على لقب الديربي، بفارق عنق عن «ماكاميرا» لمانويلا ديفارو، بإشراف اندو بوتي، وقيادة اس جيسا، فيما جاء ثالثاً «داليا باي اونجليا» لستيفانو ميتيني، بإشراف المالك نفسه، وقيادة أس سولاس، وسجل البطل زمناً وقدره 1:35:70 دقيقة.

عقب ختام الأشواط قامت أناليزا لاندوتشي، مديرة مضمار سان روسور بتتويج الأبطال الفائزين.

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