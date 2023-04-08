خيول الإمارات تخوض تحدي «كوين إليزابيث ستيكس» بأستراليا

المصدر: متابعة- خالد المهيري

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تخوض خيول الإمارات تحدي سباق «كوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، الذي سيقام على مضمار «رويال راندويك» في أستراليا اليوم، بمشاركة 13 خيلاً، يتقدمها «انامو» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس ماكدونالد، «كاسكاديان» بقيادة الفارس جواو موريرا، وهما بإشراف المدرب جيمس كمنغز، و«دبي اونر» لمحمد بالعبيدة بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

وقال كمنغز: «كوين إليزابيث ستيكس» ظل خياراً وارداً على بالنا منذ فترة، ويبدو مثالياً بالنسبة له ليقدم أفضل ما لديه، حيث يعمل السباق على نظام الوزن مقابل العمر وعلى مسافة الميل وربع الميل، نتطلع إلى رؤيته يقدم أداءً كبيراً، ومضت تحضيراته للسباق بشكل جيد، ولكن التحديات كانت سهلة له في مشاركاته السابقة هذا الموسم.

وأضاف: لقد تمكن «انامو» من الفوز عدة مرات، ومع ذلك حتى الآن لم يسبق له أن حقق الفوز بفارق كبير، إذا شاهدت السباق بأكمله وليس فقط آخر 400 متر، ستلاحظ قوة الدفع التي يحظى بها انامو عندما لا تسير الأمور بشكل مثالي بالنسبة له. لم أقم بتدريب العديد من الفائزين في روزهيل الذين ركضوا في الحارة الثالثة أو الرابعة بعرض المضمار، ناهيك عن سباقات الوزن مقابل العمر من الفئة الأولى.

وواصل قائلاً: إذا كنت تتساءل من يمكنه فعل ذلك بين مجموعة «كوين إليزابيث ستيكس» ستجد صعوبة في العثور على إجابة، وكان «انامو» قادراً على القيام بذلك وكان السباق بمثابة سباق تحضيري استعداداً لكوين إليزابيث، حيث يرتقي الآن إلى مسافة أطول ويحصل على فرصة للحفاظ على السجل المذهل الذي حققه.

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