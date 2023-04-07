"نواف" و"ديفينو" يتوّجان بكأسي الوثبة للخيول العربية في مضمار "سان روسور" بإيطاليا

المصدر: وام

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فاز "نواف"، و"ديفينو" بكأسي الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، واللذين أقيما أمس، بالمضمار الرئيسي، في سان روسور في بيزا بإيطاليا، بمشاركة 25 خيلاً وبرعاية النسخة 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وبإجمالي جوائز بلغت 13,200 يورو.

وتقام سلسلة سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وهيمن "نواف" لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماكسيميليان ناردوزي، وقيادة مارسيللي جيرمانو، على الشوط الأول لمسافة 1500 متر والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن 3 سنوات فقط، بمشاركة (9) خيول على جوائز تبلغ 6.600 يورو.

وحقق "نواف" الذي يشارك للمرة الأولى في السباقات، الأفضلية بفارق 1,25 طول، عن رفيق اسطبله "الدورا" بقيادة بوسا فريدريك، وجاء في المركز الثالث "فريدات العز" للنجيفي ريسنج، بإشراف اندو بوتي، وقيادة ديدي توكو، وسجل البطل زمناً بلغ 1:38:50 دقيقة.

وحصد "ديفينو" لجوليانو سانت، بإشراف ليوناردو شيسا، وقيادة ميكول أراس ثمار جهوده، جائزة الشوط الثاني لمسافة 1500 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز "جائزة مونتيكيو"، بمشاركة (16) خيلاً في سن 4 سنوات فما فوق، بجوائز مالية 6.600 يورو.

وجاء تفوق "ديفينو" الحائز على لقب الديربي، بفارق عنق عن "ماكاميرا" لمانويلا ديفارو، بإشراف اندو بوتي، وقيادة اس جيسا، فيما جاء ثالثاً "داليا باي اونجليا" لستيفانو ميتيني، بإشراف نفس المالك، وقيادة أس سولاس، وسجل البطل زمناً بلغ 1:35:70 دقيقة.

وبعد ختام الأشواط، قامت أناليزا لاندوتشي، مديرة مضمار سان روسور بتتويج الأبطال الفائزين.

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