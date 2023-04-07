مضمار العين يختتم سلسلة سباقات الموسم اليوم

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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يختتم مضمار العين، اليوم، سلسلة سباقاته للموسم 2022 ـ 2023 بإقامة حفله الرابع عشر في التاسعة مساء الذي يتألف من سبعة أشواط، خصص 6 منها للخيول العربية الأصيلة، وشوط واحد هو الثاني للخيول المهجنة بمشاركة 105 خيول، وتبلغ جوائزه المالية 520 ألف درهم.

وتستهل الأمسية بسباق الخيول المبتدئة إنتاج الإمارات والذي ينطلق لمسافة 2000 متر.

وينطلق سباق المهجنة في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر (هانديكاب).

وتبلغ الإثارة ذروتها في الشوط الثالث والرئيس بالأمسية حيث يسعى «آر بي فرينش دود»، للمحافظة على لقب كأس العين - هيبة - ولكن عليه أولاً أن يتجاوز خيولاً قوية منها ثلاثي إسطبلات العجبان أكسفورد، واونلي سموك، وأوس.

15 خيلاً

تعود الخيول المبتدئة في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر بمشاركة 15 خيلاً يبرز منها المهر «أي اس حديد» و«جوهر» وجعفر دير أرنيتس، وغيرهم، وتستمر المنافسة في الشوط الخامس على كأس الوثبة ستاليونز لمالك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمسافة الميل، حيث تظهر خيول قوية مما يضاعف من إثارة هذا الشوط.

وفي الشوط السادس تتسابق الخيول المبتدئة عمر أربع سنوات لمسافة 1400 متر.

هدف

وأكد فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة (إفهار)، المشرف العام للسباقات بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، نائب رئيس اللجنة المنظمة، أن دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، كانت السبب الرئيس في تميز ونجاح السباقات في الموسم الحالي بمضمار نادي العين.

وأوضح الرحماني أن غايتهم بختام مبهر في مضمار نادي العين بالسباق الأخير في الموسم، وترجمة طموحات الجميع، ورضا جمهور وعشاق السباقات والمدربين، من خلال توفير الأجواء الملائمة لنجاح الفعاليات، وفق أفضل الممارسات.

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