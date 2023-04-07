إثارة مرتقبة في كأس الوثبة بتكساس

المصدر: تكساس - البيان

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يستضيف مضمار سام هيوستون بارك الرملي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم سباق كأس الوثبة ستاليونز، البالغة قيمة جائزته 8 آلاف دولار، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية، على الساحتين المحلية والعالمية.

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وينافس على اللقب 10 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق (المبتدئة)، ويتصدر الترشيحات المهرة «آر بي بيستر»، بقيادة أي رودريجوز، والمهر «آر بي أفتربورن»، بقيادة فالديز جيمنيز، وكلاهما بإشراف جي توريز والمالك روزبروك فارم.

وينافس على اللقب أيضاً المهرة «دبليو إم أي وايلد روزيز» لريتا ديلون، بإشراف المالكة نفسها وقيادة جي جودي، و«كونسكوينتلي» لمالكه ليسلي جيسوزيك، بإشراف تي جونسون، وقيادة أر جيورا، و«كولور مي جون» لبلاك بوتر، بإشراف تي جونسون، وقيادة جي بيفارال.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات (&e) الشريك الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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