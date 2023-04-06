فوز الحبتور والذئاب في «ماسترز البولو»

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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حقق فريق «الحبتور إيه إم» فوزاً صعباً ومثيراً على منافسه فريق «بن دري لامار» في افتتاح بطولة كأس الماسترز 2023 للبولو وبفارق نصف جول «فارق الهانديكاب» وبنتيجة سبعة ونصف مقابل سبعة أهداف، كما حقق فريق ذئاب مهرة فوزاً مماثلاً على فريق مونت هيسكث وبنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف.

وأنهى الفريقان الفائزان الشوط الثاني بتقدمهما وبنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، إلا أن فارق الأهداف الثلاثة لم يشفع لأي منهما، وكاد هذا التقدم يكلفهما ثمناً غالياً في الشوط الثالث بسبب استرخاء اللاعبين.

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