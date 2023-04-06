12 مليوناً و575 ألف درهم إجمالي ريع مزاد «الخيول تحت التدريب»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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نظمت هيئة الإمارات لسباق الخيل مزاد نهايةِ الموسم المخصص للخيول تحت التدريب، الذي أقيم في منطقة التسريج، بمضمار «ميدان» العالمي، بحضور المهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وعدد من أبرز الملاك والمدربين في الدولة وخارجها.

ويهدف المزاد إلى ضخ دماء جديدة للإسطبلات، استعداداً للموسم المقبل، ومنح الملاك الجدد فرصة لاقتناء خيول جديدة، ومن سلالات معروفة ملائمة للساحتين المحلية والإقليمية، وبتصنيفات متنوعة تناسب الجميع.

وتم عرض عدد من الخيول التي تنتمي لمجموعة من أرفع السلالات في عالم السباقات بخيول تنحدر من نسل الفحول «دباوي»، «دارك آنجل»، «آروغيت»، «إفراج»، «شمردل»، «فرانكل»، «كينغمان»، وغيرها.

وبلغ إجمالي ريع المزاد 12 مليوناً و575 ألف درهم، وجاء الجواد «سوفرين برينس» لجودلفين على قمة المبيعات بقيمة مليون و300 ألف درهم.

إقبال كبير

وفي هذا الصدد، أكد المهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، أن المزاد كان ناجحاً بكل المقاييس.

وقد شهد إقبالاً منقطع النظير من أبرز الملاك والمدربين في الدولة والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي فرصة مميزة للجميع من أجل اقتناء أفضل الخيول التي تنتمي لسلالات متميزة، مضيفاً أن الجواد «وفود» تم شراؤه من هذا المزاد العام الماضي، وتألق في سباقات المملكة العربية السعودية الشقيقة، وهذا دليل آخر على قوة المزاد في المنطقة.

وعن موسم السباقات المحلية الذي سيختتم على مضمار العين يوم الجمعة، قال المهندس محمد سعيد الشحي إن الموسم كان ناجحاً ومميزاً على كل مضامير الدولة.

إضافة إلى النسخة الـ27 من كأس دبي العالمي، التي كانت ليلة استثنائية سواء من ناحية المنافسة أو التنظيم، معبراً عن فخره بأن يكون جزءاً من فريق العمل الذي أسهم في إنجاح الموسم، مع هيئة الإمارات لسباق الخيل وأندية السباقات بالدولة؛ نادي دبي لسباق الخيل، ونادي أبوظبي للفروسية، ومضمار جبل علي، ونادي الشارقة للفروسية والسباق، ونادي العين للفروسية والرماية والغولف.

وتقدم المهندس محمد سعيد الشحي في الختام بخالص الشكر لفريق العمل، الذي أدار المزاد بكل احترافية، كما شكر كل الملاك والمدربين، الذين حرصوا على المشاركة، متمنياً لهم النجاح والتوفيق.

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