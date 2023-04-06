25 خيلاً في كأس الوثبة بمضمار سان روسور

المصدر: روما - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد المضمار الرئيسي، في سان روسور في بيزا بإيطاليا، تنظيم سباقين من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 25 خيلاً، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

9

وخصص الشوط الأول لمسافة 1500 متر للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس فيه (9) خيول، أبرزها «إليدور»، بقيادة اف بوسا، و«ايروشيابونورفا» بقيادة أي فيوري، و«ايتانو دو زاماجليا» بقيادة ام مونتريسو، و«نواف» بقيادة جي مارسيللي، وجميعها لاس سي كلوديا، وبإشراف ام ناردوزي.

تنافس

ويتنافس في الشوط الثاني لمسافة 1500 متر (16) خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، على جوائز مالية قدرها 6.600 يورو، وأبرز المرشحين للفوز الجواد «أمور» لاس سي كلوديا، وبإشراف أم ناردوزي، وبقيادة أف بوسا، و«كاسا دي شيا» لاسبا اس ار ال، بإشراف أي اتزوري، وبقيادة أف ديتوري، و«دانيز داجوبيو» جاجيولي سانتيني جوجوليوم، بإشراف سي تراباسي، وقيادة ماريو سانا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز