شرطة دبي تختتم «رمضانية الجامعات والكليات»

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ختام منافسات بطولة كرة القدم الرمضانية لطلبة الجامعات والكليات، والتي نظمها مجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات بين 16 فريقاً رياضياً يمثلون عدداً من الجامعات والكليات في الدولة.

كما حضر الختام، العقيد عمر عاشور، مدير مركز شرطة نايف بالإنابة، والأستاذ الدكتور مثنى غني عبدالرزاق، مدير الجامعة الأمريكية في الإمارات، والأستاذ الدكتور سليمان الصرايرة، عميد شؤون الطلبة بالجامعة القاسمية، والنقيب الدكتور حامد عبدالله مراد، مشرف عام مجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات، والدكتورة مريم المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين بشرطة دبي.

وحقق فريق الجامعة الأمريكية الفوز باللقب بعد تخطيه فريق الجامعة القاسمية 4 - 2. وتوج اللواء أحمد رفيع، يرافقه اللواء صالح مراد، والعقيد عمر عاشور، فريق الجامعة الأمريكية في الإمارات.

توجه استراتيجي

وأكد اللواء أحمد رفيع أن تنظيم هذه البطولة يعزز من التواصل بين شرطة دبي وطلبة الجامعات والكليات، يما يدعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان، عبر ترسيخ التواصل بين الجانبين لرصد الاحتياجات الطلابية في المجالات الأمنية والشرطية، والتحديات التي تواجهها المجتمعات الطلابية أمام المتغيرات المتسارعة في العصر الحديث، مشيداً بمستوى البطولة، وأداء كل الفرق المشاركة، والذي أضفى أجواء من الحماسة على المنافسات الرياضية، وسلط الضوء على عدد من المواهب الرياضية للطلبة.

من جانبه، قال اللواء صالح مراد إن هذه البطولة التي ينظمها مجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات، تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج والمبادرات التي يطلقها المجلس دعماً لطلبة الجامعات، وتعزيزاً لسبل التواصل بين الجانبين، وتحفيزاً لهم للمشاركة في البرامج الخاصة بمجالات الاستقطاب الأكاديمي والمتعاونين والتدريب العملي، إلى جانب تسخير القدرات والإمكانات في شرطة دبي لرفع مستوى الوعي لديهم، والاستفادة من طاقات وابتكار طلبة الجامعات لمواجهة مختلف التحديات الأمنية والشرطية.

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