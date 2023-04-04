«كأس الماسترز للبولو» تنطلق اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق في الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم منافسات كأس الماسترز للبولو 2023، والتي تستمر حتى السبت المقبل بمشاركة أربعة فرق، وسوف تقام اليوم مباراتان، حيث يقص شريط الافتتاح فريق «مونت هيسكث» وفريق «ذئاب مهرة»، وفي الرابعة والنصف عصراً يلتقي فريق «الحبتور إيه إم» وفريق «بن دري لامار».

وأكد محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، أن البطولة لها خصوصية، حيث تجمع معظم اللاعبين الذين شاركوا في بطولات الموسم الحالي، وتتسم منافساتها بالندية، وتوقع أن يرتفع مستوى الأداء والإثارة بسبب التحسن النسبي للطقس الذي ينعكس بشكل مباشر على أداء الخيول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز