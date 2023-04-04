مزاد «الخيول تحت التدريب» بـ «ميدان» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم هيئة الإمارات لسباق الخيل اليوم، في منطقة التسريج، بمضمار «ميدان» العالمي، مزاد نهاية الموسم المخصص للخيول تحت التدريب.

ويهدف المزاد إلى ضخ دماء جديدة للإسطبلات، استعداداً للموسم المقبل، ومنح الملاك الجدد فرصة لاقتناء خيول جديدة، ومن سلالات معروفة ملائمة للساحتين المحلية والإقليمية، وبتصنيفات متنوعة تناسب الجميع.

وسيتم عرض 172 جواداً، تنتمي لمجموعة من أرفع السلالات في عالم السباقات بخيول تنحدر من نسل الفحول «دباوي»، «دارك آنجل»، «آروغيت»، «إفراج»، «شمردل»، «فرانكل»، «كينغمان» وغيرها.

أفضل الخيول

في هذا الصدد، قال المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، إنهم في هيئة الإمارات لسباق الخيل حريصون كل الحرص على دعم أهل الخيل من ملاك ومدربين، إذ يأتي هذا المزاد ضمن جهودنا المتواصلة، لاستقطاب أبرز الملاك والمدربين لاقتناء أفضل الخيول، والتي ستشكل رافداً جديداً للسباقات في الدولة.

وأضاف إنه منذ الإعلان عن موعد إقامة المزاد، تواصل معنا عدد من الملاك من خارج الدولة و بالتحديد الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي الذين أبدوا رغبتهم في المشاركة في المزاد، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على نجاح المزاد قبل انطلاقه، نظراً لعرض أقوى الخيول التي تنتمي لعدد من السلالات العريقة.

وتوقع المهندس محمد الشحي، أن تكون المنافسة شرسة لاقتناء أفضل الخيول التي سيتم عرضها في المزاد، التي ستشكل رافداً قوياً لسباقاتنا المحلية الموسم القادم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز