الحبتور بطلاً لكأس «مارس 2023» للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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قاد محمد الحبتور فريقه إلى الفوز بالمباراة الختامية لبطولة كأس شهر مارس 2023 للبولو على فريق بن دري بثمانية أهداف مقابل خمسة أهداف، ليتوج بطلاً للبطولة التي شهدت مشاركة 4 فرق هي: فريق الشيخة علياء والحبتور وبن دري والباشا، والتي أقيمت على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية وبهانديكاب 6 جول، وكما هو معروف فإن الفوز بهذه البطولة يعد الثاني للفريق بعد فوزه بكأس السير ونستون تشرشل في بداية الموسم.

وفي المباراة التي سبقت الختام التي انتهت بفوز فريق الشيخة علياء على منافسه فريق الباشا بنتيجة ثمانية أهداف مقابل خمسة أهداف والفوز بكأس الترضية. ولم يكن الطريق أمام فريق الحبتور مفروشاً بالورود فقد خاض الفريق مباراتين، فاز في الأولى على فريق بن دري في مباراة الافتتاح بنتيجة 8/‏5، ثم الفوز على فريق الباشا 6/‏3 وحقق العلامة الكاملة، فيما حقق فريق بن دري فوزاً واحداً على فريق الشيخة علياء وبنتيجة 7/‏5.

ختام

واتسمت المباراة النهائية بالقوة، وحرص فريق الحبتور على أخذ زمام المبادرة، خاصة أن فريق بن دري لعب بتشكيل جديد افتقد أبرز لاعبيه وهو محمد بن دري مما افتقد معه التجانس، منهياً الشوط الأول بتقدمه بهدفين نظيفين وواصل فريق الحبتور سطوته في الشوط الثاني وأنهاه لصالحه بستة أهداف مقابل لا شيء. ويشهد الشوط الثالث سيطرة واضحة لفريق الحبتور ليضيف هدفين رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف مقابل هدف واحد، أما الشوط الرابع والأخير فقد تحرك راشد بن دري ومعه حبتور الحبتور وأحرزا أربعة أهداف متتالية ليصل بالنتيجة إلى 8/‏5، منحت فريق الحبتور الفوز وكأس البطولة.

وعقب المباراة قام لوكاس تريميل، المدير العام لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بتتويج فريق الحبتور البطل وأصحاب الألقاب، حيث حصل فيليبي دانا من فريق الحبتور بولو على جائزة أفضل لاعب، ونال المهر كناريا جائزة أفضل مهر.

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