«جبر الوثبة» بطل «المقام» في مضمار العين

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

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تألق المهر «جبر الوثبة» للوثبة للسباقات، ليتوج بلقب المقام، في الشوط السادس للسباق الثالث عشر قبل الأخير بالمضمار العيناوي. وركض المهر الفائز تحت قيادة فرناندو جارا، وإشراف جان كلود بيكوت، بسرعة أكبر في اللفة الأخيرة، ليتجاوز منافسه بفارق طول وربع الطول ويصل أولاً إلى خط النهاية، قاطعاً مسافة السباق البالغة 1000 متر في زمن قدره 01:07:67 دقيقة.

إسطبلات العجبان

وأبهرت خيول إسطبلات العجبان، بإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة المعتصم البلوشي جماهير المضمار العيناوي، بعدما قدمت عروضاً رائعة لتحقق الثنائية في الأمسية التي بدأها الجواد «جوشوك» بانتزاعه لقب الخبيصي في الشوط الثاني المخصص للخيول العربية لمسافة 2000 متر - تكافؤ، وقطع الجواد البطل المسافة في زمن قدره 02:21:39 دقيقة، وأكملت المهرة «أنبريدليد» الثنائية، بفوزها بلقب الساد في الشوط الثالث المخصص للمهرات والأفراس العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة 1600 متر، وقطعت المهرة الفائزة مسافة السباق في زمن قدره 01:54:04 دقيقة بفارق 2.25 طول عن ملاحقتها المباشرة، وهذا هو الفوز الثاني لكل من المدرب والفارس بالأمسية.

قبل الأخير

وكان مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، أقام سباقه الثالث عشر قبل الأخير مساء الجمعة، وتألف من سبعة أشواط خصصت ستة منها للخيول العربية الأصيلة، وشوط واحد هو الرابع خصص للخيول المهجنة، وبلغ مجموع جوائزه المالية 530 ألف درهم، وشهد الحفل وتوج الفائزين كل من فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباقات، ولارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، كما حضره جمهور غفير من عشاق ومحبي سباقات الخيول بمضمار نادي العين.

العين للسرعة

حقق الجواد «هيروز دي لاغارد» للشيخ ناصر محمد ناصر الحشار، لقب بطولة العين للسرعة، في الشوط السابع، لمسافة 1000 متر - هيبة - وسجل الجواد الفائز تحت قيادة ريتشارد مولن، وإشراف إبراهيم الحضرمي زمناً قدره 1:05:63 دقيقة، مبتعداً بفارق 2.5 طول عن أقرب ملاحقيه.

الجواد «غسان»

وفي مستهل حفل الأمسية ظفر الجواد «غسان» لخادم بن حامد بن خادم بن بطي الحامد، وإشراف خليفة النيادي وبقيادة قيس البوسعيدي، بلقب البصرة في الشوط الأول للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، وتوج الجواد البطل بعدما اكتسح منافسيه بمسافة كبيرة بلغت 13.5 طولاً وبزمن 02:20:47 دقيقة.

شوط «المهجنة»

خطف الجواد «على مهلك» لنقابة بورسلي للسباقات، بقيادة عبدالعزيز البلوشي، وإشراف راشد بورسلي، لقب الهيلي في الشوط الرابع المخصص للخيول المهجنة والذي انطلق لمسافة 1400 متر – تكافؤ - وقطع المسافة في زمن قدره 01:27:38 دقيقة، مبتعداً بفارق 1.5 طول عن ملاحقيه.

كأس الوثبة

تصدر الجواد «آر بي سراب» لمنصور مصبح عبدالله حمد السنيدي، بإشراف خليفة النيادي وقيادة قيس البوسعيدي، في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، ليتوج بلقب سباق كأس الوثبة «ستاليونز»، لملاك خيول الاسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومنح الفوز المدرب والفارس الثنائية، بعد فوزهما في مستهل الحفل.

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