15 محطة عالمية لأغلى كؤوس الخيول العربية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار»، أن دولة الإمارات بتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة ترسخ دورها الريادي ومكانتها المرموقة لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل، وتعزيز حضوره في السباقات العالمية، ودعم الملاك والمربين، استمراراً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وقال الرحماني: إن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة ستقام في 15 محطة حول العالم اعتباراً من الصيف المقبل، بالإضافة إلى أكثر من 100 سباق عالمي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

وأكد أن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تقودنا إلى التميز دائماً في كافة المحطات، ونحن نفتخر بهذه الإنجازات الكبرى التي تجسد المكانة المرموقة للكأس الغالية للخيول العربية الأصيلة، وأهميتها باعتبارها من أهم السباقات في العالم، حيث تمثل الحدث الذي يجتذب نخبة ملاك الخيل بالتفاعل الكبير من المدربين والفرسان.

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