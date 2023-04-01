«آر بي كينج ميكر» بطل التاج الثلاثي بمضمار العاصمة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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انتزع «آر بي كينج ميكر»، لقب الجولة الثالثة والأخيرة من سباق «التاج الثلاثي العربي» لمسافة 2400 متر في الشوط الخامس من الحفل الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية في ختام موسمه على مضماره العشبي أول من أمس وسط حضور جماهيري كبير، ومتابعة الملاك والمدربين وعشاق الخيل، والذي تألف من 6 أشواط في أمسية استثنائية شهدت منافسات قوية رغبة في بلوغ منصات التتويج مع ختام الموسم.

وجاء فوز «ميكر» العائد إلى اسطبلات الوطنية بلقب السباق بعد منافسة قوية جمعت 10 من نخبة الخيول بقيادة أميز الفرسان، ليتوج بأغلى ألقاب الحفل والذي بلغت قيمة جوائزه المالية 300 ألف درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزوإشراف هلال العلوي قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:45:78 دقيقة.

واستهل الحفل، بفوز «بيو دي سولي» بشعار بارلي ريسينغ بلقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر المخصص للمبتدئة في الشوط الأول بقيادة اوسكار شافيز وإشراف أبوبكر داؤود، قاطعاً المسافة في 1:19:06 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الثاني من سباق «جزيرة ياس» لمسافة 1400 متر الذي شهد مشاركة حصة كاملة من الخيول إلى «برجة» العائد إلى المالك والمدرب خليفة النيادي بقيادة قيس البوسعيدي، مسجلاً زمناً قدره 1:32:42 دقيقة.

وفاز «أي اس سوداني» العائد إلى سالم علي المرر بلقب سباق «جزيرة السعديات» لمسافة 1600 متر في الشوط الثالث من الحفل، بقيادة الفارس فيرناندو جارا وإشراف حمد المرر قاطعاً المسافة في 1:46:77 دقيقة.

وحقق «تاجر» العائد إلى اسطبلات الأصايل لقب سباق «جزيرة الريم» لمسافة 2200 متر بعد منافسة قوية في الشوط الرابع، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف سالم الكتبي محققاً زمناً قدره 2:33:32 دقيقة.

المهجنة الأصيلة

واختتم الحفل وموسم سباقات أبوظبي، بالشوط السادس من سباق «جزيرة الماريه» لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة والذي تٌوج به الجواد «شوزين مارك» العائد إلى علي حداد، بقيادة بيرناردو بينيرو، وإشراف أحمد علي الشميلي بزمن قدره 1:37:25 دقيقة.

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