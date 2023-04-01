الحبتور وبن دري في نهائي «مارس للبولو»

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية عصر اليوم ختام بطولة دوري الحبتور «التحدي» لشهر مارس 2023 وتجمع المباراة النهائية بين فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفريق بن دري بقيادة محمد بن دري ويسبقها مباراة كأس الترضية وتجمع بين فريق الشيخة علياء بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم وفريق الباشا بقيادة هاني جابشي.

وكانت مباريات الدور قبل النهائي قد شهدت فوز الحبتور على نظيره فريق الباشا بستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وفي المباراة الثانية استطاع فريق بن دري أن يفوز على فريق الشيخة علياء بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة أهداف.

من جانب آخر سيكون عشاق اللعبة على موعد مع بطولة كأس الماسترز للبولو 2023 يوم بعد غد على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز