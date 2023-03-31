صراع مثير على لقب «العين للسرعة» الليلة

المصدر: العين - البيان

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ينطلق الليلة على مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف السباق الـ13 وقبل الأخير، والذي يتضمن 6 أشواط مخصصة للخيول العربية الأصيلة وشوطاً مخصصاً للخيول المهجنة الأصيلة.

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط السابع الرئيس «بطولة العين للسرعة» لمسافة 1000 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بمشاركة 9 خيول أبرزها «ماهر» و«لينا» لـ«ياس للسباقات»، «صادق الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات»، «مرمرة إكس إم» لـ«إسطبلات ليوا»، «آر بي كينيتك» لـ«بايرلي للسباقات»، «إيه إف مجالس» لخالد خليفة النابودة، «هيروس دي لاغارد» لناصر محمد ناصر الحشار، «بشاشة الريف» لسالم راشد النيادي، «كسيبة العز» لفالح سعيد فالح سيف الشامسي.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول «البصرة» لمسافة 2000 متر البالغ قيمة جوائزه 70 ألف درهم، مشاركة 15 خيلاً أبرزها «إيمان» لـ«ياس للسباقات» و«هديل الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات»، «سينت الموري» لـ«الإسطبلات الوطنية»، «زايت» لناصر عسكر.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني «الخبيصي» لمسافة 2000 متر البالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، 15 خيلاً أبرزها «شامخ» لـ«ياس للسباقات»، «جوشوك» لـ«إسطبلات العجبان»، «مثابر» و«صلب» لـ«الخيالة السلطانية العمانية».

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «الساد» لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 70 ألف درهم، مشاركة 15 مهرة وفرساً، أبرزها «جميلة» لـ«ياس للسباقات»، «إلهام الوثبة» و«غالية الوثبة» و«شادية الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات»، «أنبريدليد» لـ«إسطبلات العجبان».

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع «الهيلي» لمسافة 1400 متر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة البالغ قيمة جوائزه 70 ألف درهم، 15 خيلاً أبرزها «الهدير» و«فوارق» لـ«شادويل»، «فار سكاي» لـ«سكاي للسباقات»، «إمبريزون» و«على مهلك» لـ«نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس «كأس الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر برعاية «مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان» البالغ قيمة جوائزه 70 ألف درهم مشاركة 15 خيلاً أبرزها «إيه إف متكافل» و«إيه إف بريق» و«إيه إف سيل» لخالد خليفة النابودة، «إيه إف متألق» لمعتصم محمد غنام، «أسترال ديل سول» لعلي حداد.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس «المقام» لمسافة 1000 متر البالغ قيمة جوائزه 70 ألف درهم، 15 خيلاً أبرزها «جبر الوثبة» و«شروق الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات»، «عنيد ورسان» و«جنة الثاني ورسان» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

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