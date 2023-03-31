فعاليات رياضية مميزة بـ«رمضان في دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

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تقدم حملة «رمضان في دبي» مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية وتتضمن كأس ماسترز البولو، الكأس الثانية في سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، يوم 8 أبريل في منتجع ونادي الحبتور للبولو، وتعد واحدة من أفضل بطولات البولو المصنفة عالمياً، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.

ويمكن للعائلات المشاركة في الأول من أبريل في سلسلة «سبينيس فاميلي فن ران» في مجمع الفرجان بافيليون كما تقام خلال الأسبوع الحالي سلسلة من الفعاليات في نادي دبي للإبحار الشراعي تتضمن سباق الإبحار الشراعي في الأول من أبريل، والتزلج الشراعي يومي 1 و2 أبريل، وسباق القوارب يوم 5 أبريل وكأس Keelboat Commodore يوم 8 أبريل فيما يقام سباق سبارتان في مدينة إكسبو دبي 15 أبريل.

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