انطلاقة قوية لـ«بطولة دوري الحبتور»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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حقق فريقا «الشيخة علياء» و«الحبتور» فوزين مهمين في بداية انطلاق بطولة دوري الحبتور لشهر مارس بمشاركة أربعة فرق بهانديكاب 6 جول، وهي فريق «الشيخة علياء» وفريق «الحبتور» وفريق «بن دري» وفريق «الباشا».

وتخطى فريق الشيخة علياء فريق الباشا بنتيجة 6ــــــــــ3، بينما فاز فريق الحبتور على فريق بن دري 8ــــــــــ5.

وتقام اليوم مباراتان تحددان هوية طرفي لقاء الختام بعد غد، وتجمع المباراة الأولى فريقي الباشا والحبتور عند الساعة الرابعة عصراً.

وتقام المباراة الثانية عند الساعة الخامسة مساءً، وتجمع بين فريق بن دري وفريق الشيخة علياء، وهي مباراة قوية بسبب تقارب مستوى الفريقين ، ويحاول بن دري استعادة بريقه بعد خسارته أمام الحبتور، بينما يسعى فريق الشيخة علياء إلى تحقيق انتصاره الثاني لضمان وجوده في النهائي.

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