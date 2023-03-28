أمل فيصل فارسة سعودية تحلم بالمشاركة في «ميدان»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكدت أمل فيصل؛ أول فارسة سعودية في سباقات الخيل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، أنها تحلم مستقبلاً بالمشاركة في مضمار ميدان العالمي بعد انطلاقتها الناجحة في سباقات الخيل كأول شابة سعودية تحصل على رخصة «خيال» في المملكة، وقالت الفارسة السعودية، على هامش حضورها كأس دبي العالمي، إن الإمارات لها فضل في مشوارها الواعد بعالم الفروسية وسباقات الخيل، وستحقق حلمها في المضمار العالمي بعد إنهاء المتطلبات الخاصة بالمشاركة عبر إنهاء عدد محدد من السباقات.

ولفتت الفارسة السعودية إلى أنها بدأت مشوار ركوب الخيل عام 2006 وخاضت أول تجربة احترافية في عام 2008 عبر المشاركة في سباقات القدرة والتحمل بالوثبة في أبوظبي واكتسبت خبرة كبيرة من العديد من المدربين وأهل الخيل في الدولة، ما كان له الأثر الكبير لاتخاذ الخطوة الجريئة في التحول من سباقات القدرة والتحمل إلى سباقات الخيل والسرعة، ليتواصل الحلم والطموح بتشجيع من أسرتها ودعم الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل في المملكة العربية السعودية. وأشارت إلى أن كأس دبي العالمي يواصل رحلة الإبهار بعد التنظيم المتميز للنسخة الـ27 وهو أمر غير مستغرب على دبي والإمارات، حيث كان الحدث رائعاً للغاية من مختلف الجوانب.

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