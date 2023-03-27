"مليحة" يتوّج بلقب أساتذة دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز

المصدر: وام

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توّج فرسان فريق “مليحة” بلقب اللقاء الخامس لفرق أساتذة دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، الذي أقيم ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري، على ميدان صالة أكاديمية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم في أبوظبي.

وأقيمت الفعاليات بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، وبدعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وتنافس عدد كبير من الفرسان والفارسات في 10 أشواط، أقيمت خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وجاءت المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 125سم، بمشاركة 37 فارساً وفارسة، تألفت منهم 10 فرق، واعتمدت فيها أفضل النتائج لثلاثة فرسان من كل فريق.

وفاز بالمركز الأول فرسان فريق “مليحة”، بنتيجة أداء نظيف خال من الأخطاء، وبمجموع زمن بلغ 172.44 ثانية، وتكوّن الفريق من الفرسان، سالم خميس السويدي و"كيمبرلي 23"، وسالم أحمد السويدي مع "إيماريلادوكس"، وسعيد محمد المازمي و"باسيون في دي" والفارس عبد الله أحمد الشرفا والفرس "فيفا".

وانطلقت منافسات الأسبوع بشوط خصص لفئة الفرسان المبتدئين، من جولة واحدة على حواجز تراوح ارتفاعها بين (90 ـ 100) سم، بمشاركة 59 فارساً وفارسة.

وحازت الصدارة الفارسة جنيفر بوكلي مع الجواد "شاديس أوف غري" من نادي دبي للبولو والفروسية بعد تسجيلها الزمن الأفضل دون خطأ.

وتنافس 56 فارساً وفارسة في المنافسة الثانية للمبتدئين بمواصفات صعود الفائز عبر جولتين على ذات الارتفاع، وأكمل الجولة الثانية 8 فرسان دون خطأ، وتقدمهم الفارس خالد سهيل البلوشي مع الفرس "كابيتولا اس آر زد" من نادي مندرة للفروسية.

و تنافس في أولى المنافسات مفتوحة المشاركة، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 115 سم، 91 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة 26 فارساً دون خطأ، وبفارق التوقيت صعد إلى منصة التتويج أولاً الفارس علي خلفان الجهوري مع الجواد "تاسلي" من اسطبلات الوثبة.

وتجدد اللقاء بين 73 فارساً وفارسة في المنافسة مفتوحة المشاركة الثانية على ذات الارتفاع 115 سم، وأكمل الجولة الثانية 4 فرسان دون خطأ، أولهم لويس بيرمنجهام والفرس "كويك ستب" من نادي مندرة للفروسية.

وتنافس 39 فارساً وفارسة في شوط مفتوح المشاركة بمواصفات المرحلتين على حواجز 130 سم، وأكمل 8 فرسان المرحلتين دون خطأ، وبفارق التوقيت في المرحلة الثانية فاز بجائزة المركز الأول الفارس ناصر علي الجنيبي مع الجواد "باتون دو ماريون"، من فرسان شرطة أبوظبي.

وشارك في منافسة صعود الفائز على حواجز 135 سم، 29 فارساً وفارسة، و5 فرسان أكملوا الجولة الثانية دون خطأ، وتوّج بجائزة المركز الأول الفارس علي حمد الكربي والجواد "كراك جي ال ان" من نادي الشارقة للفروسية.

وأعتلى الفارس هادي نظام على صهوة الجواد "كالتك ريال كيه" من نادي الشارقة للفروسية، منصة التتويج فائزاً بصدارة المنافسة المفتوحة بمواصفات المرحلتين على حواجز 125 سم، والتي تنافس فيها 44 فارساً وفارسة، ونجح فارسان فقط في إكمال المرحلتين دون خطأ، أولهما المتصدر نظام، والثاني الفارس ناصر علي الجنيبي والجواد "أوستنوف هيرو زد" من فرسان شرطة أبوظبي.



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