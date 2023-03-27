خيول «شادويل» تواصل مسيرة إنجازات حمدان بن راشد

المصدر: دبي - خالد المهيري

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واصلت خيول «شادويل» مسيرة إنجازات، المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، في السباقات المحلية والعالمية، التي بدأت قبل أكثر من 40 عاماً، عندما أسّس سلسلة من المزارع النموذجية والإسطبلات العالمية لتربية الخيول، في عدد من البلدان المشهورة بصناعة الفروسية وتربية الخيل وسباقاتها، وكانت البداية بتأسيس إسطبلات شادويل ستيت في المملكة المتحدة، ثم ديرنزتاون في إيرلندا، ثم مزرعة شادويل فارم بولاية كنتاكي في أمريكا، لتبدأ بعدها رحلة الانتصارات العالمية في كافة المضامير.

وأكملت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، مسيرة المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عبر متابعتها وإشرافها المستمر على خطط الفريق، بالإضافة إلى تواجدها الدائم في السباقات المحلية والدولية، ويمثل حضورها أمسية كأس دبي العالمي وتسلمها جائزة فوز «دانيه» بلقب «القوز للسرعة» استمراراً لمسيرة التميز والتألق.

تألق

ولم تقف إنجازات «شادويل» بعد رحيل مؤسسها، بل واصلت المسيرة بقوة، فكان التألق والتميز هو الشعار في هذه المؤسسة الكبيرة، ففي مايو 2021، ظفرت «ملذات» بلقب النسخة الـ 147 من بطولة «كنتاكي أوكس»، لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى»، والذي أقيم على مضمار «شيرشل داونز» بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس جون فيلاسكيز، وإشراف المدرب تود بليتشر، لتصبح إسطبلات «شادويل»، أول مالك إماراتي يحقق لقب هذا السباق العريق، وكانت أفضل وسيلة لتخليد ذكرى المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه.

تقدير

كما نالت «ملذات»، بطولة مهرات الثلاث سنوات، ضمن جوائز«أكليبس» الأمريكية في نسختها رقم 51، التي تعد المحفل الرسمي والختامي للإعلان عن أبطال السباقات في أمريكا الشمالية لعام 2021، تقديراً لفوزها في 3 سباقات من الفئة الأولى، وهو تتويج يعد تكريماً لمهارة وفروسية ونظرة المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي انتقاها من بين آلاف الخيول المعروضة في مزاد «كينلاند».

نجم

وفي المضامير الأوروبية، ضربت خيول «شادويل» بقوة، محققة الإنجازات والانتصارات التي لا تنسى، إلا أن اسماً متألقاً برز بقوة، وبات محط أنظار الجميع، إنه البطل الأسطوري المعتزل «بعيد»، صاحب الـ 10 انتصارات متتالية، من أصل 11 مشاركة، منذ بداية مسيرته في عام 2021، منها 6 ضمن سباقات «الفئة الأولى»، أبرزها «بري دو مولين» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، «كوين إليزابيث الثانية ستيكس»، لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، «لوكينج ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، «ساسكس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، «جودمونت إنترناشونال ستيكس» لمسافة 2100 متر «الفئة الأولى»، كما نال لقب أفضل حصان في العالم لعام 2022، في حفل جوائز كارتييه الأوروبية للسباقات.

كما شهد العام الماضي فوز «حكم» بلقب شوط «كورونيشن كب» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» ببريطانيا، بينما توجت «ملذات» لـ «شادويل» بلقب «بريدرز كب ديستاف»، المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى»، في ختام مهرجان «بريدرز كب» بالولايات المتحدة الأمريكية.

استمرارية

أما المضامير المحلية، فكانت شاهدة على الانتصارات القوية لـ «شادويل»، إذ حقق الإسطبل حتى الآن 16 انتصاراً ، وهذا إن دل على شيء، فإنه يدل على أن استمرارية فكر ورؤية، المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، في التميز بالسباقات.

ويأتي الانتصار الكبير الذي حققه «دانيه» باقتناصه لقب «القوز للسرعة» ، خلال أمسية كأس دبي العالمي الـ27، أبلغ دليل على استمرار التميز والتألق، واحتفاظ «الفريق» بلقب «بطولة جبل حتا» أمسية «سوبر ساترداي»، وتتويج «فنار»، بلقب «بطولة جبل علي للميل»، على مضمار جبل علي، وغيرها من الانتصارات.

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