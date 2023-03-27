«ليلة النجوم» في «ميدان» حديث العالم

المصدر: دبي - علي الظاهري

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استحوذ كأس دبي العالمي على اهتمام العديد من وسائل الإعلام العالمية واليابانية، بعد تميز الحدث، سواء على مستوى المنافسات، أو التنظيم في مضمار ميدان العالمي، وسلطت العديد من وسائل الإعلام الأضواء على «ليلة النجوم» في «ميدان» والتي شهدت تتويج الأبطال في 9 أشواط مثيرة، مشيدة باستعادة اليابان اللقب الغائب منذ نحو 12 عاماً، عن طريق الجواد «أوشبا تيسورو»، بطل النسخة 27 لكأس دبي العالمي.

أعظم تتويج

ومن أبرز الصحف التي تحدثت عن الأمسية ، صحيفة «ريسنج بوست» البريطانية المتخصصة في سباقات الخيول، والتي عنونت «أوشبا تيسورو ينال أعظم تتويج.. ويهدي اليابان لقب كأس دبي العالمي»، كما تطرقت إلى فوز «إكوينوكس» بلقب سباق دبي شيماء كلاسيك، وتحقيقه كل التوقعات، بعد تقديمه أداء من الطراز الرفيع، لتؤكد هذه الانتصارات مدى قوة الخيول اليابانية في أقوى المضامير العالمية، وامتلاك بلاد الساموراي أقوى السلالات، وأشادت بتنظيم دبي المميز للحدث.

استعادة القمة

واحتفت العديد من الصحف اليابانية بإنجاز البطل ومن بينها صحيفة «سبورتس هوشي»، التي عنونت عن استعادة اليابان المجد والقمة العالمية، بعد غياب نحو 12 عاماً، وذكرت صحيفة «سبونشي أنيكس»، أن البطل «أوشبا تيسورو» يعانق القمة في أقل من عام، بعد تحوله من المضمار العشبي إلى الأرضية الرملية، وعنونت : مسيرة ««أوشبا تيسورو» المذهلة.. فيها الأحلام مستمرة»، وعنون موقع «كيابانا الياباني»، «أوشبا تيسورو على قمة العالم»، كما امتدحت الصحف تنظيم كأس دبي العالمي.

قوة الإنتاج

وتطرقت العديد من وسائل الإعلام اليابانية والعالمية، إلى قوة الإنتاج المحلي للخيول في اليابان، بعد تألقها في الأمسية العالمية، وأشار موقع «كيالاب» المتخصص برياضة الخيول، إلى مواصلة تفوق الإنتاج المحلي الياباني خارجياً.

واستمر غزل وسائل الإعلام اليابانية بالبطل، القادم من إنتاج مدينة كاواساكي اليابانية، المعروفة في إنتاج أفضل الخيول، وتطرق موقع «هورس ريسنج نايشن»، إلى تألق اليابان ، نشرت خبراً بعنوان: «أوشبا تيسيور» يُحلق باللقب العالمي، وتناولت المشهد التنافسي الذي جمع خيول اليابان من الإنتاج المحلي، في رحلة الأمتار الأخيرة نحو اللقب العالمي.

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