ناصر بن حمد: كأس دبي العالمي مصدر فخر واعتزاز

المصدر: البيان - وكالات

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رفع الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في مملكة البحرين الشقيقة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمناسبة نجاح سباق كأس دبي العالمي 2023.

وأكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن كأس دبي العالمي للخيل يعد الحدث الأهم والأبرز عالمياً على مستوى سباقات الخيل وأصبح يشكل علامة فارقة في سباقات الخيول العالمية عاماً بعد عام في ظل التنافس القوي بين الفرسان ومشاركة أفضل الجياد من مختلف أنحاء العالم والحضور الرسمي القوي والوجود الجماهيري الواسع والتغطية الإعلامية المتميزة.

وأضاف إن النجاح الباهر الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة كأس دبي العالمي للخيول يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل الدول الخليجية والعربية، مشيداً بالدور البارز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إنجاح الحدث وذلك في ضوء التحضيرات التي قامت بها دبي من أجل تنظيم الحدث العالمي.

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