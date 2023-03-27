9 مشاهد خالدة في النسخة الـ 27 للكأس

المصدر: دبي - خالد المهيري

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شهدت النسخة الـ 27 لكأس دبي العالمي، عدداً من الأحداث والنتائج التي ميزت هذه الأمسية العالمية، التي تستقطب كل محبي سباقات الخيول حول العالم. «البيان» تستعرض أبرز 9 مشاهد في تلك النسخة:

1 رباعية إماراتية

نالت خيول الإمارات في النسخة الـ 27 من كأس دبي العالمي نصيب الأسد من الأمسية، عقب الأداء المتميز التي قدمته خلال أشواط السباق، إذ كانت البداية مع «حيان» لـ«ياس للسباقات» العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نجم الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، تلاه «آيزولت» لـ«ر ر ر للسباقات» بطل الشوط الثاني «جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي، فيما جاء الانتصار الثالث عن «دانيه» لـ «شادويل» نجم «القوز للسرعة» لمسافة 1200 «الفئة الأولى»، والختام مع «لورد نورث» لـ «سمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات» الذي احتفظ للمرة الثالثة على التوالي بلقب «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى».

2 إنجاز ياباني

توج «أوشبا تيسورو» لـ «شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة»، بلقب الشوط الرئيس التاسع لكأس دبي العالمي، في نسخته الـ 27، لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، على المضمار الرملي، برعاية «طيران الإمارات»، والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، ليصبح ثاني بطل ياباني يظفر باللقب الغالي، عقب إنجاز «فيكتورا بيسا» عام 2011.

3 مواصلة الانتصارات

واصلت الخيول اليابانية تألقها في المضامير العالمية، محققة ثلاثية أبرزها «أوشبا تيسورو» الذي توج بلقب كأس دبي العالمي، «ديرما سوتوجيك» لمالكه هيرويوكي أسانوما بطل «ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي، و«إكوينوكس» لـ«شركة سيلك للسباقات إل. تي. دي» نجم «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» «عشبي».

4 ثلاثية تاريخية

دخل «لورد نورث» لـ «سمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات»، التاريخ، باحتفاظه للمرة الثالثة على التوالي بلقب «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى»، على المسار العشبي، برعاية «دي بي ورلد»، البالغ قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، ليصبح بذلك أول بطل يصل إلى هذا الإنجاز الكبير، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وتادي جوسدن.

5 تعثر المرشحين

شهدت الأمسية سقوط أبرز المرشحين في الأشواط، نظراً لقوة المنافسة على ألقاب الحدث العالمي الكبير، أبرزهم بطل النسخة الماضية «كنتري جرامر» لـ«إسطبلات زيدان للسباق، مزرعة وينستار، كومونولث للتهجين المحدودة» الذي كان يطمح ليكون ثاني حصان يحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي عقب إنجاز «ثندر سنو» لجودلفين عامي 2018 و2019، و«باثرات ليون» لـ «شركة هيرو للسباق المحدودة» بطل النسخة الماضية من «جودلفين للميل».

6 أبطال جدد

تألقت خلال الأمسية عدد من الأسماء الجديدة التي شاركت في الحدث الكبير، أبرزهم الفارس يوجا كواجا والمدرب نوبورو تاكاجي اللذان حققا لقب كأس دبي العالمي، والفارس تايلر جافاليوني الذي قاد «آيزولت» لتحقيق لقب «جودلفين للميل»، بالإضافة إلى الفارس أوسكار شافيز الذي تألق مع «حيان» في «دبي كحيلة كلاسيك».

7 أرقام قياسية

النسخة الـ 27 من كأس دبي العالمي، شهدت تحطيماً للأرقام القياسية، كان أبرزها «بروم» بطل «كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي، إذ سجل زمناً قدره (3.16.83 دقائق) محطماً الرقم القياسي السابق لـ «سابجيكتفيست» (3.17.77 دقائق)، والنجم الياباني «إكوينوكس» نجم «لونجين دبي شيماء كلاسيك» إذ سجل زمناً قدره (2.25.65 دقيقة) كاسراً الرقم القياسي المسجل باسم «مشرف» (2.26.65 دقيقة).

8 وداع ديتوري

كانت أمسية كأس دبي العالمي هي المحطة الأخيرة للفارس المخضرم فرانكي ديتوري في دبي، مع بداية مشوار موسم «الاعتزال» الذي سينتهي العام الحالي، وعلى الرغم من عدم تحقيقه لقب كأس دبي العالمي مع «كنتري جرامر»، إلا أنه أبى أن يودع المضمار «ميدان» العالمي دون فوز، إذ حقق انتصاراً واحداً مع النجم «لورد نورث» في شوط «دبي تيرف».

9 ليلة رمضانية

أقيم الحدث العالمي في شهر رمضان المبارك للمرة الأولى، إذ عكست الاحتفالات والفعاليات المصاحبة العادات والتقاليد العربية والإسلامية التي يتمتع بها الشعب الإماراتي أمام ضيوف الحدث العالمي ونالت إشادة الجميع.

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