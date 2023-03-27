«الأوبية» و«غادة» بطلتا سباقي كأس الوثبة بفرنسا

المصدر: دبي - البيان

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توجت المهرة «الأوبية» لمحمد فهد العطية، والمهرة «غادة» للشقب ريسنج، بطلتين لسباقي كأس الوثبة ستاليونز للمهرات في سن أربع سنوات فقط، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي، بمشاركة (23) مهرة، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، برعاية النسخة الخامسة عشر لمهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وقدمت المهرة «الأوبية»، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودج ـ جاي، عرضاً فاق التوقعات، حيث اكتسحت أقرب منافساتها بفارق 8,5 أطوال في السباق الأول، الذي يحمل اسم كأس الوثبة ستاليونز، بري ماجيك دو بيبول «1» لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 16 ألف يورو.

وسجلت «الأوبية» اللقب في زمن قدره 2:24:40 دقيقة، وحلت في المركز الثاني «أم الهدب» للشيخ أيمان آل ثاني، فيما جاءت في المركز الثالث «شيني دو غزال» لإيريك ديلوفا.

وخطفت المهرة «غادة» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري، السباق الثاني بالمسمى نفسه بالرقم «2»، وبمواصفات السباق الأول، وشاركت فيه 11 مهرة.

وتفوقت «غادة» ابنة «ازادي»، بفارق 2,5 طول عن «جيزانا» للمالكة والمدربة إليزابيث بيرنارد، ومسجلة زمناً قدره 2:27:40 دقيقة، فيما جاءت ثالثة «ماي دو سوليل» لجي دي كيبين.

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