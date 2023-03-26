"الأوبية" و"غادة" تتوجان بسباقي كأس الوثبة بفرنسا

المصدر: وام

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توجت المهرة "الأوبية" لمحمد فهد العطية، والمهرة "غادة" للشقب ريسنج، بلقبي سباقي كأس الوثبة ستاليونز للمهرات في سن أربع سنوات، واللذين أقيما أمس السبت بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي، بمشاركة 23 مهرة.

وأقيم السباقان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتصدرت المهرة "الأوبية" بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودج ـ جاي، المشهد باكتساح أقرب منافساتها بفارق 8,5 طول في السباق الأول الذي يحمل اسم كأس الوثبة ستاليونز، بري ماجيك دو بيبول «1» لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 16 ألف يورو.

وسجلت "الأوبية" اللقب في زمن وقدرة 2:24:40 دقيقة، وحلت في المركز الثاني "أم الهدب"، فيما جاءت في المركز الثالث "شيني دو غزال".

وخطفت المهرة "غادة" للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري، السباق الثاني بالمسمى نفسه بالرقم «2» وبمواصفات السباق الأول، وشاركت فيه 11 مهرة.

وتفوقت "غادة" ابنة "ازادي" بفارق 2,5 طول عن "جيزانا" للمالكة والمدربة اليزابيث بيرنارد، ومسجلة زمناً وقدره 2:27:40 دقيقة، فيما جاءت ثالثة "ماي دو سوليل".

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