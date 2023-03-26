وسائل الإعلام اليابانية تحتفي بإنجاز "أوشبا تيسورو" في كأس دبي العالمي للخيول

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اهتمت وسائل الإعلام اليابانية بالإنجاز الكبير الذي حققه الجواد "أوشبا تيسورو" بعد فوزه بالشوط الرئيسي في كأس دبي العالمي للخيول، في نسخته الـ27، في السباق الأغلى والأكبر في العالم، الذي أقيم أمس السبت، وبلغ مجموع جوائزه 12 مليون دولار.

وأهدى "أوشبا تيسورو" البالغ من العمر 6 سنوات، المملوك لشركة ريوتوكوجي كنجي القابضة، اليابان لقبها الثاني تاريخياً في كأس دبي العالمي، بعد الفوز التاريخي الأول الذي حققه "فيكتوريا بيزا" في نسخة عام 2011، ليمنح اليابان لقبها الثاني في قائمة الدول الفائزة بلقب كأس دبي العالمي.

ووصفت صحيفة "توسبو كيبا" الرياضية المتخصصة في سباقات الخيول الجواد الياباني الفائز بكأس دبي العالمي بأنه "البطل الثاني" في تاريخ الخيل الياباني الذي غمر اليابان بفرحة قادمة من الشرق الأوسط، بعد وصوله إلى دبي للمرة الأولى في رحلة استكشافية بمشاركة 27 خيلاً يابانياً هو العدد الأكبر في تاريخ الأمسية.

وأضافت أن الفرحة تواصلت بعد الفوز من أسابيع قليلة بكأس السعودية عبر جواد ياباني أخر وهو "بانثالاسا" الذي خاض أيضا منافسات كأس دبي العالمي، إلا أن ما يميز "أوشبا تيسورو" أنها المرة الأولى التي يغادر فيها اليابان تحت قيادة فارس ياباني هو يوجا كواجا، الذي امتطى الجواد لأول مرة في هذا السباق.

وشاركت اليابان في الشوط الرئيسي لكأس دبي العالمي بـ8 جياد ضمن 15 جواد شاركوا في الشوط الأغلى، هم "جن لايت بولت"، و"ويلا أزول" و"تي أو كينيز"، و"أوشبا تيسورو"، و"جيوجليف" و"كافيه فيروه" و"كراون برايد"، و "بانثالاسا"، وكانت انطلاقة "أوشبا تيسورو" من البوابة رقم 8.

وإجمالاً حصدت اليابان 4 ألقاب في أمسية كأس دبي العالمي، حيث ظفرت خيولها بألقاب كأس دبي الذهبية، وديربي الإمارات، ودبي شيماء كلاسيك، وكأس دبي العالمي وفرضت مع خيول الإمارات سيطرتها على 8 ألقاب من إجمالي 9 ألقاب في هذه الأمسية.

و فازت الإمارات أيضا بأربعة ألقاب عن طريق "حيان" المملوك لياس ريسينج الذي فاز بلقب دبي كحيلة كلاسيك.. وفاز الجواد "آيزوليت" لفريق (آر آر آر ريسينج) بسباق جودولفين مايل، بينما فاز "دانيه" لـشادويل بكأس القوز للسرعة، وحافظ "لورد نورث" المملوك للشيخ زايد بن محمد للسباقات، على لقب دبي تيرف.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز