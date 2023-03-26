حمدان بن محمد يتوّج «أوشبا تيسورو» بلقب كأس دبي العالمي

المصدر: دبي- بهاء الدين عطا، خالد المهيري، ياسر قاسم، علي الظاهري، وأحمد عيسى التصوير: خليفة اليوسف، محمد هشام، خليفة عيسى، سالم خميس، ع

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توّج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الفائز بلقب كأس دبي العالمي للخيل، والذي ظفر به الجواد «أوشبا تيسورو»، لإسطبلات «شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة»، بقيادة الفارس «يوجا كواجا» وإشراف المدرب «نوبورو تاكاجي».

وذلك عقب الفوز بالشوط الرئيس، الذي أقيم على مضمار «ميدان»، برعاية «طيران الإمارات»، لمسافة 2000 متر، وتنافست فيه 15 خيلاً، وبلغت جوائزه 12 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي مجموع جوائز البطولة 30.5 مليون دولار.





البطل

وتوج «أوشبا تيسورو» لـ «شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة»، بلقب الشوط الرئيس التاسع لكأس دبي العالمي، في نسخته الـ 27، لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، على المضمار الرملي، برعاية «طيران الإمارات»، والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، بقيادة الفارس يوجا كواجا وإشراف المدرب نوبورو تاكاجي، مسجلاً زمناً قدره 2.03.25 دقيقة، وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «الجيرز» لحمدان سلطان علي السبوسي، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

وحل ثالثاً «امبلم رود» للأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، بقيادة الفارس عادل الفريدي وإشراف المدرب أحمد عبد الوحيد.

وبهذه النتيجة، يكون «أوشبا تيسورو» ثاني بطل ياباني يظفر باللقب الغالي، عقب إنجاز «فيكتورا بيسا» عام 2011.

شكر وتقدير

ومن ناحيته، تقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، على رعاية سموه النسخة الـ 27 من كأس دبي العالمي.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على توجيهات سموه، التي كانت سر نجاح هذه الأمسية العالمية.

وقال اللواء محمد العظب، إن الجميع أشاد واستمتع بمجريات الحدث العالمي، وسباقاته التسعة القوية، وتحقيق اليابان لقبها الثاني في تاريخ كأس دبي العالمي، مؤكداً أن دبي تتفوق على نفسها عام بعد عام، وأن الحدث رسخ معايير متفوقة جديدة في التنظيم.

وأضاف أن الفعالية تقام للمرة الأولى في شهر رمضان المبارك، قائلاً: هي فرصة أتيحت لنا، من أجل إظهار عاداتنا وتقاليدنا، التي يتمتع بها الشعب الإماراتي المضياف والكريم، أمام ضيوفنا الذين جاؤوا من كل أرجاء العالم، مؤكداً نجاح التجربة التي سيتم تطويرها في السنوات المقبلة.

إثارة

وعن الشوط الرئيس، أكد أن الإثارة والقوة كانت حاضرة في شوط كأس دبي العالمي، التي حسمت في الأمتار الأخيرة، بمشاركة نخبة الخيول العالمية، مضيفاً: «نحن كمنظمين، سعداء بوجود أقوى الملاك والمدربين والفرسان»، مقدماً في ختام حديثه الشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى فرق العمل، التي لعبت دوراً كبيراً في إظهار هذه الفعالية بالشكل الدولي الذي يليق باسم كأس دبي العالمي.

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