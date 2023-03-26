فيصل القاسمي: أبطال العالم شاركوا في النسخة 27

المصدر: دبي- بهاء الدين عطا، خالد المهيري، ياسر قاسم، علي الظاهري، وأحمد عيسى التصوير: خليفة اليوسف، محمد هشام، خليفة عيسى، سالم خميس، ع

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قال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، إن النسخة 27 لكأس دبي العالمي، شهدت وجود نخبة الأبطال من الخيول، خاصة الشوط التاسع الرئيس، كأس دبي العالمي، الذي ضم مجموعة من الخيول، ظفرت بجوائز في مشاركاتها السابقة، تقدر بنحو 56 مليون دولار أمريكي، وهو مشهد يبدو نادراً في عالم سباقات الخيل، بعد وجود بطل النسخة الماضية لكأس دبي العالمي، وبطل كأس السعودية، إضافة إلى العديد من الأسماء ذات الوزن الثقيل، مشيراً إلى أن المشاركة اليابانية، كان لها نصيب الأسد، وكللت مشاركتها بالتتويج بأغلى ألقاب الأمسية في الختام.

نجاح

وأضاف الشيخ فيصل بن سعود القاسمي لـ «البيان»، إن الأمسية العالمية، رغم تنظيمها في شهر رمضان المبارك، إلا أن المشهد في المدرجات، يعكس مدى نجاح الحدث، بعد أن امتلأت المدرجات بالجماهير، ما يؤكد المكانة العالمية الكبيرة للحدث، الذي يواصل نجاحه السنوي، بفضل الدعم والاهتمام من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

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