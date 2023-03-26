نوبورو تاكاجي لـ «البيان »: ندرس المنافسين.. لهذا تفوقنا

المصدر: دبي- بهاء الدين عطا، خالد المهيري، ياسر قاسم، علي الظاهري، وأحمد عيسى التصوير: خليفة اليوسف، محمد هشام، خليفة عيسى، سالم خميس، ع

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أكد نوبورو تاكاجي مدرب بطل كأس دبي العالمي في نسخته الـ 27 «أوشبا تيسورو»، أن الحظ كان دائماً إلى جانبه في السباقات التي يشارك فيها، وهذا ترسّخ بشكل قوي أثناء القرعة التي زادت ثقته أن البطل سيقتنص اللقب، معرباً عن اعتزازه وفخره بتحقيق اللقب الأول له في مشاركته الأولى بالسباق العالمي.

ثقة

وأضاف أنه على الرغم من ثقته إلا أنه تفاجأ بهذا الانتصار الكبير، مع مشاركة كتيبة ضمت 8 خيول يابانية في الشوط، إلا أن حدسه لم يخب في البطل، قائلاً: «أنا لم أشرك هذا النجم إلا وأنا مؤمن أنه سيقدم الأداء الذي شاهدناه خلال الشوط المثير».

دراسة

وعن تطوّر صناعة الخيول في اليابان وسيطرتها على الألقاب العالمية في السنوات الأخيرة، قال نوبورو تاكاجي: إن العامل الرئيسي لهذا النجاح «يعود كوننا نحن اليابانيين نحب التعمق والبحث، بالإضافة إلى دراسة كافة المنافسين ليس فقط الذين يشاركون في سباقاتنا في اليابان، بل في العالم وعلى هذا الأساس تمكّنا من تحقيق كل هذه الإنجازات سواء في دبي، أو في المملكة العربية السعودية وغيرها من السباقات العالمية».

كما تحدث المدرب الياباني عن مجريات السباق، مؤكداً أن بداية انطلاقة البطل كانت رائعة، مضيفاً: «الأمور سارت على أفضل ما يرام على حسب الخطة التي وضعناها»، مشيداً بفريق العمل الذين قاموا بتجهيز البطل لخوض غمار هذا الشوط القوي. وعن الخطط المقبلة، كشف نوبورو تاكاجي أنه قد يتم إشراك البطل في بعض السباقات الأوروبية وبالتحديد الفرنسية، ولكن هذا سيتم تحديده عقب عودتهم إلى اليابان.

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