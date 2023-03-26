زايد بن حمد: أجواء مميزة في الأمسية العالمية

المصدر: دبي- بهاء الدين عطا، خالد المهيري، ياسر قاسم، علي الظاهري، وأحمد عيسى التصوير: خليفة اليوسف، محمد هش

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، بالنسخة 27 لكأس دبي العالمي، التي تتزامن هذا العام لأول مرة مع شهر رمضان المبارك وقال: «الأجواء مميزة ورائعة للغاية خصوصاً في ظل اعتدال الطقس.

مما انعكس إيجاباً سواء على الفرسان أو على الخيول المشاركة»، مؤكداً أن المكانة الكبيرة، التي يحتلها كأس دبي العالمي على خريطة الفروسية،وسباقات الخيل في تطور من عام إلى آخر. وأضاف الشيخ زايد بن حمد آل نهيان:

إن وجود سباق كحيلة كلاسيك للخيول العربية الأصيلة في الأمسية العالمية على مضمار ميدان العالمي، يعكس رؤية المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في وصول الخيول العربية إلى كبرى المحافل العالمية، مشيراً إلى أن وجود سباق للخيول العربية بهذا الحجم في كأس دبي العالمي يؤكد الاهتمام العالمي للخيول العربية في كبرى المحافل.

وأشار إلى أن سباق «كحيلة كلاسيك» للخيول العربية أول أشواط الأمسية العالمية يشهد سنوياً مشاركة مميزة من الدول الخليجية والعربية، وغيرها من دول العالم، مما يعكس تطور السباق ومكانته الدولية.

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