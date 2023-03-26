75 إطفائياً و14 آلية ومركبة تخصصية في تأمين السباق

المصدر: (دبي - شيرين فاروق)

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أكد اللواء جمال بن عاضد المهيري المدير العام بالإنابة في الدفاع المدني بدبي مشاركة 75 إطفائياً و14 آلية ومركبة تخصصية من فرق الدفاع المدني في تأمين سباق كأس دبي العالمي للخيول 2023 في مضمار ميدان.

وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في اللجنة العليا لتأمين الفعاليات في إمارة دبي. وأوضح اللواء جمال بن عاضد المهيري أن الدفاع المدني في دبي وضع خطة متكاملة لإنجاح الفعالية في الجوانب التخصصية.

ووضع كافة الإمكانيات وفرق عالية الكفاءة في حالة تأهب وجاهزية لتحقيق التميز في التأمين، والعمل والتنسيق الكامل مع اللجنة العليا لتأمين الفعاليات في إمارة دبي لإخراج الحدث بالشكل الأفضل.

واستطلع اللواء المهيري في جولته الميدانية الإجراءات والخطط الفنية المدروسة لتأمين الفعالية، انطلاقاً من استراتيجية الدفاع المدني في تطبيق أفضل الممارسات لحماية الأرواح والممتلكات، كما اطلع على التقارير الميدانية وتناول الخطة الزمنية لكافة الإجراءات المتعقلة بعمليات وحدات وفرق الإطفاء والإنقاذ، بما يعزز إجراءات السلامة والحماية والوقاية.

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