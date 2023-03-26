حضور جماهيري مميز في النسخة 27

المصدر: دبي- ياسر قاسم ، علي الظاهري

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طغت أجواء شهر رمضان الكريم على أجواء يوم استثنائي في مسيرة كأس دبي العالمي الممتدة منذ عام 1996، وعاش جمهور النسخة 27، ساعات رائعة بين الصيام والإفطار في ساحة مضمار ميدان للمرة الأولى منذ افتتاح المضمار في 2010، وجسد نادي دبي لسباق الخيل روح التكافل من خلال توفير النادي 12 ألف وجبة إفطار لجمهور أمسية كأس دبي العالمي، تم توزيعها عبر صناديق حملت تصميماً موحداً، ضمن ترتيبات دقيقة لتزامن الحدث الكبير مع شهر رمضان المبارك، وكانت فرصة مميزة لعكس الثقافة العربية والإسلامية، وانعكست هذه الترتيبات على الحضور الجماهيري الذي توافد مبكراً منذ منتصف النهار وقضى يوماً رائعاً.

نجاح

وأكد خليفة بن عبود الفلاسي عضو مجلس الإدارة في نادي دبي لسباق الخيل، أن النسخة 27 لكأس دبي العالمي جاءت ناجحة بكل المقاييس، حيث يعكس الحضور الجماهيري الكبير تميز الحدث في نسخته الرمضانية، مشيراً إلى أن مبيعات التذاكر هذا العام أعلى من العام الماضي رغم تزامن الحدث مع شهر رمضان المبارك، حيث حرص فريق العمل على تهيئة الأجواء المناسبة للجماهير منها توفير 15 ألف وجبة إفطار للجماهير، إضافة إلى سجادة صلاة وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

وأضاف بن عبود لـ «البيان»: إن فريق العمل لكأس دبي العالمي يحرص دائماً على تقديم الصورة الحضارية المشرفة التي تعكس مكانة الحدث ودبي على المستوى العالمي، بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة عموماً والحدث على وجه الخصوص من قبل سموه، والذي يعكسه حضور سموه ومتابعته للأمسية، كما أن اللجنة المنظمة تحرص على العمل وفق خطة وتوجيهات الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل لضمان تميز الحدث العالمي. وأضاف: الحدث يواصل حضوره السنوي المميز، ويعتبر نجاح النسخة الرمضانية الأولى دافعاً لتحقيق مزيد من التميز في النسخة المقبلة.

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