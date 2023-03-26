احتفالية رمضانية رائعة تُزيّن سماء ميدان

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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اختتمت أمسية النسخة 27 لكأس دبي العالمي بمشهد معبّر رسمته الأضواء وسط أجواء بهيجة من الألعاب النارية وعروض الليزر وإبداعات مسيّرات الدرونز، شكلت لوحات فنية تزينت بها سماء مضمار ميدان، وتجسدت روعة الرسم بالأضواء والأنوار في سماء الميدان في تشكيل معبّر لصورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقديراً لفارس العرب الذي أرسى وأسس للحدث العالمي الكبير، كما عبّرت اللوحات المضيئة عن مناسبة شهر رمضان الكريم الذي تزامنت فيه نسخة هذا العام للمرة الأولى، حيث تزينت السماء بعبارة «رمضان كريم» في مشهد بديع. واستمتع الحضور الجماهيري والضيوف بختام رائع بعد نهاية الشوط التاسع وسط هذه الأجواء ليسدل الستار على يوم استثنائي في تاريخ الكأس.

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