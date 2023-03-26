علي الرايحي: «شادويل» ستواصل مسيرة الإنجازات

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

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أعرب علي راشد الرايحي مستشار في نادي دبي لسباق الخيل عن سعادته بفوز «دانيه» لإسطبلات «شادويل» بلقب سباق «القوز للسرعة» رابع أشواط الأمسية العالمية.

لافتاً إلى أن «شادويل» ستواصل مسيرة العطاء والإنجازات في ظل الاهتمام والدعم المستمر بهذا الإرث الكبير من أنجال المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراهوقال لـ«البيان»:

انتصارات «شادويل» تعتبر امتداداً لعطاء واهتمام المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم،بسباقات الخيول، إضافة إلى دعم الفقيد للمدربين المواطنين مشيراً إلى أن الفرحة في الأمسية العالمية جاءت مضاعفة بوجود الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم منصة التتويج، بمناسبة فوز البطل «دانيه» مع المدرب مصبح المهيري.

وأشار الرايحي إلى العلاقة المميزة، التي ربطت المغفور له، بإذن الشيخ، حمدان بن راشد آل مكتوم، بأهل الخيل والمدربين، وقال: الفقيد الراحل كان يحرص على توزيع الخيول بتساو بين المدربين، وهو ما يؤكد الحرص على توفيرمبدأ التكافؤ بين الجميع في عملية التدريب.

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