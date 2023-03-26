جمعة بن دلموك: دبي تواصل الريادة بتنظيم عالمي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، أن النسخة 27 لكأس دبي العالمي، جاءت مميزة بإقامتها في شهر رمضان المبارك، وقال يعتبر تنظيم الحدث بهذا المستوى الرائع، ليس بغريب على دبي، التي تواصل مشوار الريادة بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

مشيراً إلى أن الأمسية العالمية تميزت بقوة المستوى في مختلف سباقاتها، خاصة في ظل المشاركة العالمية لنخبة الخيول، منها وجود نحو 27 خيلاً من اليابان، والمتوقع أن يزداد في النسخة المقبلة.

وأضاف في تصريحه لـ «البيان»، أن كأس دبي العالمي يستقطب نخبة الخيول الأبطال، الذين يحرصون على المشاركة في الأمسية العالمية، كونها بوابة انطلاقة نحو العديد من السباقات العالمية في أمريكا واليابان وأوروبا، وغيرها من الدول في الفترة المقبلة.

ويعتبر موعد الحدث مناسباً للانطلاق نحو المشاركة في المضامير العالمية، لافتاً إلى أن الخيول التي تشارك في الأمسية، تعتبر من صفوة الخيول وأكثرها قوة، لأن السباقات تعتبر صعبة.

الأقوى

وأشار إلى أن المشاركة اليابانية جاءت مكثفة، لأن الأرضية تناسب خيولها، سواء العشبية أو الرملية، ويحرصون على الدفع بأقوى الخيول لديها ذات التصنيف العالي.

مشيداً بالعديد من البرامج والفعاليات المصاحبة لكأس دبي العالمي، من بينها مزاد دبي «بريز اب»، الذي يعتبر إضافة في المنطقة، لتشجيع الملاك على شراء أفضل الخيول.

حيث حرص شخصياً على الشراء من المزاد، وهناك خيول شاركت في النسخة 27 لأمسية كأس دبي العالمي من خريجي النسخة الأولى للمزاد، ما يعطي مؤشراً جيداً لمشاركات أقوى في النسخ المقبلة.

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