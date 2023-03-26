راشد النعيمي: ثقتي بالخيول سر توقعاتي بـ«الهاتريك»

المصدر: دبي- ياسر قاسم

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عبّر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومالك مؤسسة «ر ر ر للسباقات»، عن سعادته بفوز الحصان «آيزوليت» بلقب بطولة جودلفين للميل في الشوط الثاني لأمسية كأس دبي العالمي لمسافة 1600 متر في المضمار الرملي، وهو الفوز الثاني لخيول الشيخ راشد النعيمي بلقب «بطولة جودلفين للميل».

حيث افتتح «سكند سمر» انتصاراته بهذا اللقب في النسخة 22 عام 2017، كما يعتبر ثالث ألقابه في الأمسية الكبيرة «هاتريك»، بعد أن حقق لقب بطولة غولدن شاهين في النسخة 26 عبر «سويتزرلاند».

وأوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي في تصريح خاص لـ«البيان» بعد فوز«آيزوليت» أن توقعاته بانتظار تحقيق فوز ثالث، والوصول لـ«الهاتريك» في كأس دبي العالمي، نبعت من ثقته بخيوله المشاركة في النسخة 27، مشيراً إلى أن المشاركة في الحدث الكبير يكون دائماً من أجل الفوز، ولا مجال للدفع بخيول من أجل التكتيك نظرا لمشاركة نخبة الخيول حول العالم.

وأثنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي على مستوى كأس دبي العالمي، وقال: فخورون بالحدث، الذي تقدمه دبي هدية لكل عشاق الخيول في العالم، مع مواصلة النجاح ، بفضل خطة العمل المميزة، والترتيبات المبكرة ،والحدث يؤكد تميز دبي وتفوقها.

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