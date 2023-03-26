عمرو زيدان: الوجود في دبي أكبر فوز

المصدر: (دبي - البيان)

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قال عمرو زيدان رئيس الاتحاد السعودي للبولو، مالك الخيل «كنتري غرامر»، الذي شارك في الشوط السادس من حفل سباقات كأس دبي العالمي أمس، إن الحضور إلى دبي والوجود بها، يمثل أكبر فوز لكل المشاركين، لما تمتلكه دبي من قيمة كبيرة في نفوس الجميع.

وأضاف: نحن ننتظر كأس دبي العالمي بشوق شديد في كل عام، ليس لأجل المشاركة والدفع بالخيول بحثاً عن الفوز فقط، ولكن من أجل معانقة دبي.

كما أن الفوز في نفسه لا يمثل كل شيء، لأن كل النتائج من طبيعة السباقات، وإنما نيل شرف المشاركة أكبر هدف للجميع، لأن السباق العالمي يقام في دبي، ولأنه يجمع أفضل الخيول من كل دول العالم، وأصبح له اسم كبير، بعد سنواته الطويلة من الإجادة والنجاح في كل شيء، وبالتالي، يحرص الجميع على المشاركة، وقضاء بعض الأيام الرائعة في دبي.

وعبّر عمرو زيدان عن إعجابه بالأجواء الرائعة التي سادت أجواء السباق، والتنظيم الجيد، ذاكراً أن كل شيء في كأس دبي العالمي، كان رائعاً.

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