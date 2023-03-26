حصة بنت حمدان: فوجئت بفوز «دانيه» بلقب «القوز»

المصدر: دبي- أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم أنها لم تكن تتوقع فوز الجواد «دانيه» بلقب «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر، في رابع أشواط حفل كأس دبي العالمي، ذاكرة أنها تفاجأت بالفوز، لأن «دانيه» ركض في مسافة لم يعتد عليها سابقاً.

وكان فوز «دانيه» بشعار شادويل قد حظي بتفاعل كبير من الجمهور، الذي لديه ارتباط قوي بشادويل، ويدعم خيوله في مختلف السباقات، حيث شجعه بقوة وانحاز إليه بشكل واضح في المضمار، ثم احتفل بفوزه الباهر.

وقالت الشيخة حصة بنت حمدان عقب بلوغ منصات التتويج: على الرغم من من مسافة 1200 متر كانت مختلفة، لكننا قلنا نجعلها فرصة للتجريب، الحمد الله، حالفنا التوفيق، وقدم «دانيه» مستوى متميزاً، وانتزع لقباً رائعاً في هذا الحدث المهم.

من جانبه قال مصبح المهيري مدرب إسطبلات شادويل: إنه شعر قبل السباق بأن «دانيه» يمكن أن يقدم أفضل ما عنده، بعد أن وصل إلى مرحلة جيدة من الجاهزية، وقال المهيري: «إن التعديلات التي تمت على مسافة «دانيه»، ونوع الأرضية، بناء على تجارب سابقة»، وقال: «كنت واثقاً أن الأرضية العشبية أفضل له، لأن هذا ما فعله في سباقات سابقة، كان يركض فيها على العشب أفضل من الرملي».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز