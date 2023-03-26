«سيبليوس» يمنح أمريكا لقب «دبي جولدن شاهين»

المصدر: دبي – البيان

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حقق «سيبليوس» لجون بارك وديليا ناش لقب الشوط السادس «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «رملي» برعاية «نخيل» البالغة قيمة جوائزه 2 مليون دولار.

بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب جرمايا اودواير، مسجلاً زمناً قدره 1.10.69 دقيقة وبفارق أنف عن حامل لقب النسخة الماضية «سويتزرلاند» لـ «ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار. وجاء في المركز الثالث «غونيت» لـ «ونشيل للتهجين المحدودة» بقيادة الفارس تايلر جافاليوني وإشراف المدرب ستيفن آسموسين.

وقال المدرب جرمايا اودواير: إن البطل حقق المطلوب منه وكما توقعت لم يخيب الآمال خلال الشوط.

وأضاف أن الخطة التي اتبعها الفارس ريان مور منحنا اللقب الغالي، معبراً عن سعادته بتحقيق الفوز في هذه الأمسية العالمية والمنصة الدولية لسباقات الخيل، وهي فرصة عظمية أن أتواجد هنا في دبي، والتنافس مع أقوى الخيول والدليل على ذلك فوزنا بفارق أنف فقط وهذا يدل على الصراع الشديد للظفر باللقب.

وأكد أن الخيارات مفتوحة أبرزها المشاركة في مهرجان «بريدرز كب» في الولايات المتحدة الأمريكية.

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