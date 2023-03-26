«لورد نورث» يدخل التاريخ من أوسع أبوابه في «دبي تيرف»

المصدر: دبي – البيان

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دخل «لورد نورث» لـ «سمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات»، التاريخ، باحتفاظه للمرة الثالثة على التوالي بلقب «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى»، على المسار العشبي، برعاية «دي بي ورلد»، البالغ قيمة جوائزه 5 ملايين دولار.

ليصبح بذلك أول بطل يصل إلى هذا الإنجاز الكبير، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وتادي جوسدن، مسجلاً زمناً قدره 1.47.39 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «دانون بيلوجا» لـ «شركة دانوكس»، بقيادة الفارس جواو موريرا وإشراف المدرب نوري يوكي هوري.

وجاء في المركز الثالث «نيشنس برايد» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وعبّر المدرب جون غوسدن عن سعادته البالغة بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، مؤكداً أن البطل مميز، ودائماً يتطور مستواه مع مرور الزمن، على الرغم من بعض المشاكل الصحية التي مر بها، ولكن دائماً يثبت نفسه بأنه الأفضل في السباقات.

وأضاف أن أمامهم خيارات متعددة، أبرزها المشاركة في مهرجان «رويال آسكوت» الملكي في بريطانيا، بالإضافة إلى السباقات الفرنسية، والعودة مجدداً إلى دبي، للدفاع عن اللقب مجدداً.

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