«إكوينوكس» يحطم الرقم القياسي في «لونجين دبي شيماء كلاسيك»

المصدر: دبي- البيان

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اقتنص النجم الياباني «إكوينوكس» لـ«شركة سيلك للسباقات إل. تي. دي» لقب الشوط الثامن «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» «عشبي» البالغة قيمة جوائزه 6 ملايين دولار، بقيادة الفارس كريستوف لومير.

وإشراف المدرب تيتسويا كيمورا محطماً الرقم القياسي للسباق المسجل باسم «مشرف» والبالغ 2.26.65 دقيقة ، بعد أن سجل زمناً قدره 2.25.65 دقيقة، وبفارق 3 أطوال ونصف الطول «ويستوفر» لـ«مزرعة جودمونت» بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب رالف بيكيت.

وجاء في المركز الثالث «زاجري» لـ«إكوري ألتيما و جيرارد اوجستين - نورماند»، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب يان باربيروت

وشهد الشوط مشاركة 10 خيول أبرزها «شهريار» لـ«شركة صنداي للسباقات»، «ريبيلز رومانس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «بوتانيك» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب آندريه فابر، «مستهدف» لـ«شادويل».

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