«ديرما سوتوجيك» يخطف لقب «ديربي الإمارات»

المصدر: دبي- البيان

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فاز «ديرما سوتوجيك» بلقب الشوط الخامس «ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي، برعاية «أتلانتس ذا رويال» البالغة قيمة جوائزه مليون دولار، لمالكه هيرويوكي أسانوما، بقيادة الفارس كريستوف لومير.

وإشراف المدرب هيديتاكا أوتوناشي، مسجلاً زمناً قدره 1.55.81 دقيقة، وبفارق 5 أطوال ونصف الطول عن «دورا إريدي» لـ«شركة ثري اتش للسباق»، بقيادة الفارس كريستيان ديمورو، وإشراف المدرب مانابو آيكسو. وحل ثالثاً «كونتينوار» لـ«شركة ليون ريس هورس»، بقيادة الفارس ريوسي ساكاي، وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي.

وقال المالك هيرويوكي أسانوما: إن وجهة البطل المقبلة ستكون المشاركة في «ديربي كنتاكي» بالولايات المتحدة الأمريكية، معبراً عن سعادته البالغة بتحقيق فوزه الأول في أمسية كأس دبي العالمي، مشيداً بأداء البطل في المسار المستقيم، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث سيطرت الخيول اليابانية على المراكز الثلاثة الأولى.

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