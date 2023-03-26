«دانيه» لـ «شادويل» يحسم لقب «القوز للسرعة»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ظفر «دانيه» لـ «شادويل» بلقب الشوط الرابع «القوز للسرعة» لمسافة 1200 «الفئة الأولى» على المسار العشبي برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» البالغة قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.08.61 دقيقة وبفارق رأس عن «ذا استرولوجست» لـ «بينيت للسباقات» بقيادة داميان لين وإشراف المدرب تروي كورستنس.

وجاء في المركز الثالث «السهيل» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وفي الختام، تسلمت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم جائزة الفوز.

وعبّر المدرب مصبح المهيري عن سعادته البالغة بتحقيق اللقب، مؤكداً أنه توقع الفوز عقب تغيير مسافة البطل من الـ 1600 متر إلى الـ 1200 متر.

وأضاف أنه من المبكر الحديث عن الوجهة المستقبلية للبطل، مشيراً إلى أنه حالياً وقت الاحتفال بهذا الانتصار، وبعدها سنفكر بالخطط المستقبلية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز