«حيان» لـ«ياس للسباقات» يهدي الإمارات لقب «دبي كحيلة كلاسيك»

المصدر: دبي - البيان

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توّج «حيان» لـ«ياس للسباقات» العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بلقب الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي برعاية «إعمار» البالغة قيمة جوائزه مليون دولار، بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب ماجد الجهوري، مسجلاً زمناً قدره 2.14.15 دقيقة، وبفارق رأس عن «بركة» لسلطان علي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً بطل النسخة الماضية النجم القطري «فيرست كلاس» لنايف بن سعد بن شريدة الكعبي بقيادة الفارس ماكسيم جايون وإشراف المدرب جون دي ميول.

وعقب نهاية الشوط، تسلم الشيخ زايد بن حمد آل نهيان كأس الشوط الأول.

خطط مستقبلية

وأهدى المدرب ماجد الجهوري الإنجاز لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن البطل متميز جداً وكان ضمن دائرة الترشيحات مع «دريان»، الذي لم يحالفه الحظ، ولكن الأهم من ذلك أن اللقب تحقق، وهذا كان هدفنا من البداية.

وعن الخطط المستقبلية للبطل، قال الجهوري إن القرار سيكون لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حول استمرارية البطل في السباقات أو إحالته للتقاعد.

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